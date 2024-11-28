Росіяни захопили Дар'їно Курської області: DeepState пише про просування ще у 4 місцях
Російська армія продовжує спроби вибити Збройні Сили з Курської області. На жаль, ворогу вдалося захопити село Дар'їно.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Зауважимо, що Дар'їно розташоване приблизно за 3,5 кілометра від кордону з Україною.
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Так, аналітики повідомляють, що росіянам вдалося відбити Дар'їно Курської області. Додамо, що це село було одним з населених пунктів, які українська армія взяла під контроль у перший день Курської операції.
Російська армія також просунулася біля Плехово Курської області.
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Окрім цього, на жаль, ворогу вдалося досягти успіху біля Торецька
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Успіхи російського окупанта також зафіксовано біля Петрівки та у Неліпівці.
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