"Сіра" зона у Сумській області й рух ворога на Донеччині: оновлення карти DeepState

Українські оборонці відбивають накати ворога по всій лінії фронту. За минулу добу противник просунувся у трьох місцях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Зміни на фронті від DeepState

Так, за даними DeepState, ворогу вдалося досягти успіху біля Бурлацького, що на Новопавлівському напрямку. Така ж ситуація у районі сусіднього села – Привільного.

Ситуація на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Російській армії вдалося просунутися біля Свердликового, Курської області. Окупанти посунули ЗСУ на цій ділянці до державного кордону. Водночас "сірою" зараз відображається територія у районі села Новеньке, Сумської області.

Росіяни атакували на Курському напрямку: дивіться на карті

До слова, у своєму останньому зведенні ISW повідомив, що Збройні Сили змогли просунутися вперед на Торецькому напрямку. На Покровському напрямку зафіксовано просування як українських сил, так і російських. Також ворогу вдалося просунутися на Курахівському напрямку (у зведеннях Генштабу вказані Інститутом населені пункти переважно фігурують саме як Новопавлівський напрямок.