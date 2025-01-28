УКР РУС
28 січня 2025, 00:30
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Росіяни просунулися поблизу 4 населених пунктів: DeepState оновили карту

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Російські військові просунулися поблизу 4 населених пунктів.
  • Зокрема, окупанти просунулися біля Дачного, Андріївки, Слов'янки та Новоандріївки.

Російська армія не покидає територію України. Відомо, що ворожі сили просунулися біля 4 населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення мапи DeepState.

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Де просунулися окупанти

Пізно ввечері 27 січня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, вояки російської армії просунулися  біля 4 населених пунктів.

Ворог просунувся біля Дачного, Андріївки, Слов'янки та Новоандріївки,
– ідеться в повідомленні.

Противник просунувся біля Дачного: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися поблизу Андріївки: дивіться на карті

Ворог просунувся біля Слов'янки: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Новоандріївки: дивіться на карті