Росіяни просунулися на Донеччині та в Запорізькій області: оновлення карти DeepState
- Російські війська просунулися в П'ятихатках у Запорізькій області та в Андріївці на Донеччині.
- Раніше російські сили досягли успіху в Розливі на Курахівському напрямку, біля Пантелеймонівки на Покровському та Нового на Лиманському.
Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває. Ворог продовжує наступати та намагається захопити українські землі.
Окупантам вдалося просунутися у кількох населених пунктах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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У яких населених пунктах просунулася російська армія
Росія продовжує наступати. Зранку 3 квітня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно з нею, російським військовим вдалося просунутися в П'ятихатках у Запорізькій області.
Ворог просунувся в П'ятихатках: дивіться на карті
Окрім цього, також зафіксовано просування ворога в Андріївці, що на Донеччині.
Росіяни просунулися в Андріївці: ситуація на карті
Зазначимо, що раніше російській армії вдалося просунутися біля трьох населених пунктів у Донецькій області. У ніч на 31 березня в DeepState повідомили, що ворог мав успіхи в Розливі на Курахівському напрямку, біля Пантелеймонівки на Покровському та Нового на Лиманському.