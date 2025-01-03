Росіяни окупували 3 населені пункти неподалік Покровська, – Deep State
Аналітики повідомили, що росіянам вдалося окупувати 3 неподалік Покровська. Також зафіксовано просування в районі 5 населених пунктів.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Аналітики оновили свою мапу удень 3 січня.
Дивіться також Окупанти штурмували на Харківському та Куп'янському напрямках: зруйновані деякі позиції ЗСУ
Які відбулися зміни на фронті
Аналітики повідомили, що російські війська мали успіх на Покровському напрямку. Зокрема, їм вдалося окупувати Даченське, Новий Труд і Вовкове.
Також ворог просунувся у Зеленому, Воздвиженці, Нововасилівці, біля Янтарного, Сонцівки та в районі Новоєлизаветівки.
Росіяни окупували Даченське: дивіться на карті
Ворог окупував Новий Труд: дивіться на карті
Росіяни захопили Вовкове: дивіться на карті
Окупанти мали успіх у Зеленому: дивіться на карті
Зафіксовано просування ворога у Воздвиженці: дивіться на карті
Ворог мав успіх у Нововасилівці: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Янтарного: дивіться на карті
Росіяни мали успіх біля Сонцівки: дивіться на карті
Є часткове просування ворога в районі Новоєлизаветівки: дивіться на карті