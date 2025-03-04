Росіяни просунулися на Донеччині та Курщині, тривають бої: мапа DeepState за 4 березня

Триває запекла боротьба української армії проти російських окупантів. На жаль, росіяни знову просунулися біля кількох населених пунктів.

Один із них на Курському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Зміни на фронті станом на 4 березня

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій вдень 4 березня.

За їхніми даними ворог просунувся біля двох населених пунктів на Донеччині, а також Курщині.

Так, росіяни мають успіхи біля Бурлацького та Лебедівки.

Ворог просунувся біля Бурлацького: дивіться на карті

Росія має просування біля Лебедівки: дивіться на карті

Також аналітики уточнили ситуацію у Піщаному на Покровському напрямку.

Уточнено лінію зіткнення в Піщаному: дивіться на карті

Окрім того, у Deep State повідомляють про бої південніше Камишівки на Курщині.

Тривають бої біля Камишівки: дивіться на карті

Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни у звіті за 3 березня повідомляють про безуспішні спроби росіян прорвати кордон України на Сумщині. Водночас ЗСУ успішно просуваються на Покровському напрямку.