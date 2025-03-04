Росіяни просунулися на Донеччині та Курщині, тривають бої: мапа DeepState за 4 березня
- Російські війська просунулися біля населених пунктів Бурлацьке і Лебедівка.
- Тривають бої біля Камишівки.
Триває запекла боротьба української армії проти російських окупантів. На жаль, росіяни знову просунулися біля кількох населених пунктів.
Один із них на Курському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Зміни на фронті станом на 4 березня
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій вдень 4 березня.
За їхніми даними ворог просунувся біля двох населених пунктів на Донеччині, а також Курщині.
Так, росіяни мають успіхи біля Бурлацького та Лебедівки.
Ворог просунувся біля Бурлацького: дивіться на карті
Росія має просування біля Лебедівки: дивіться на карті
Також аналітики уточнили ситуацію у Піщаному на Покровському напрямку.
Уточнено лінію зіткнення в Піщаному: дивіться на карті
Окрім того, у Deep State повідомляють про бої південніше Камишівки на Курщині.
Тривають бої біля Камишівки: дивіться на карті
Нагадаємо, що в Інституті вивчення війни у звіті за 3 березня повідомляють про безуспішні спроби росіян прорвати кордон України на Сумщині. Водночас ЗСУ успішно просуваються на Покровському напрямку.