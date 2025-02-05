Росія просунулася на Харківщині, а ЗСУ відновили позиції на Донеччині: карти DeepState 5 лютого

Продовжується запекла боротьба Сил оборони проти російських загарбників. На жаль, росіяни знову мають декілька просувань.

Однак, ЗСУ також вдалося відновити свої позиції на одному із напрямків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Дивіться також Атаки ворога тривали на всіх фронтах, але ISW зафіксував просування лише на одному напрямку

Зміни на фронті станом на 5 лютого

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій у ніч на 5 лютого.

Згідно із їхніми даними, Сили оборони України відновили позиції біля Надіївки на Покровському напрямку.

ЗСУ просунулися біля Надіївки: дивіться на карті

На жаль, російська армія також має просування. Йдеться про Харківщину.

Так, ворог просунувся біля трьох населених пунктів – Западного, Кіндрашівки та Тополів.

Окупанти просунулися біля Западного: дивіться на карті

Росіяни мають просування біля Кіндрашівки: дивіться на карті

Росія просунулася біля Тополів: дивіться на карті

Аналітики DeepState також уточнили район Олександрополя на Донеччині.

Яка ситуація біля Олександрополя: дивіться на карті

Нагадаємо, що в ISW також повідомляють про просування російських військ під Куп'янськом.