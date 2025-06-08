Росіяни окупували село Локня в Сумській області, – DeepState
- За даними аналітиків DeepState, російські війська окупували село Локня в Сумській області.
- Ворог також просунувся в Кіндрашівці та Яблунівці.
Російські війська не полишають спроб захопити українські території. Так, відповідно до даних DeepState, загарбники окупували село на Сумщині.
Ідеться про населений пункт Локня. Про це пише 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState.
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Де просунулися росіяни
Аналітики DeepState пишуть, що російські війська окупували село Локня Сумської області.
Населений пункт Локня розташоване у Юнаківській сільській громаді Сумського району Сумської області.
Важливо! Офіційного підтвердження цій інформації з боку Генштабу ЗСУ наразі немає.
Крім того, відповідно до даних аналітиків, ворог просунувся в Кіндрашівці (село у Куп'янському районі Харківської області) та Яблунівці (село у Краматорському районі Донецької області).
Ворог окупував Локню, а також просунувся в Кіндрашівці та Яблунівці,
– ідеться в повідомленні.
Росіяни окупували Локню: дивіться на карті
Загарбники просунулися в Кіндрашівці: дивіться на карті
Ворог просунувся в Яблунівці: дивіться на карті