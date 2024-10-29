Росія просунулася в Богоявленці та у кількох інших селах Донеччини, – DeepState
Росія продовжує тиснути на Сході України. Ворогу вдалося просунутися у кількох селах Донецької області.
Про це повідомили аналітики DeepState. Вночі 29 жовтня вони оновили карту бойових дій.
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Карта DeepState оновилася
Ворог просунувся у Новоселидівці, Богоявленці, Катеринівці, біля Гострого та Шахтарського,
– зазначили в DeepState.
Зауважимо, що Новоселидівка розташована у Покровському районі та належить до Курахівської міської громади.
Росіяни просунулися у Новоселидівці: дивіться на карті
Богоявленка – село Вугледарської міської громади Волноваського району.
Ворог має просування у Богоявленці: дивіться на карті
Катеринівка – село Мар'їнської міської громади Покровського району. Розташоване неподалік Вугледару.
Що відбувається у Катеринівці: дивіться на карті
Гостре – селище Курахівської міської громади Покровського району.
Ворог просунувся біля Гострого: дивіться на карті
Шахтарське – село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району.
Просування росіян біля Шахтарського: дивіться на карті