Ворог окупував Богоявленку та Новоукраїнку: оновлення карти DeepState

Країна-агресорка не виводить своє військо з України та продовжує наступати. Стало відомо, що ворожі сили окупували Богоявленку та Новоукраїнку.

Крім цього, загарбники просунулися ще у двох населених пунктах. Про це повідомили аналітики DeepState у середу, 30 жовтня.

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Де просунувся ворог

Близько 3 ночі 30 жовтня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, російські загарбники окупували 2 населені пункти, а також просунулися ще у двох.

Ворог окупував Богоявленку та Новоукраїнку, а також просунувся у Селидовому та Ясній Поляні,

– ідеться в повідомленні.

Ворог окупував Богоявленку: дивіться на карті

Російські загарбники окупували Новоукраїнку: дивіться на карті

Противник просунувся у Селидовому: дивіться на карті

Агресор просунувся у Ясній Поляні: дивіться на карті