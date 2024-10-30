Ворог окупував Богоявленку та Новоукраїнку: оновлення карти DeepState
Джерело:DeepState
Країна-агресорка не виводить своє військо з України та продовжує наступати. Стало відомо, що ворожі сили окупували Богоявленку та Новоукраїнку.
Крім цього, загарбники просунулися ще у двох населених пунктах. Про це повідомили аналітики DeepState у середу, 30 жовтня.
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Де просунувся ворог
Близько 3 ночі 30 жовтня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, російські загарбники окупували 2 населені пункти, а також просунулися ще у двох.
Ворог окупував Богоявленку та Новоукраїнку, а також просунувся у Селидовому та Ясній Поляні,
– ідеться в повідомленні.
Ворог окупував Богоявленку: дивіться на карті
Російські загарбники окупували Новоукраїнку: дивіться на карті
Противник просунувся у Селидовому: дивіться на карті
Агресор просунувся у Ясній Поляні: дивіться на карті