Росіяни окупували Новоселидівку та Петрівку: карта DeepState

Російські війська продовжують тиснути на фронті. Зокрема, ворогу вдалося окупувати Новоселидівку та Петрівку на Донеччині.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState. Також росіяни просунулися поблизу 12 населених пунктів.

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Де зафіксовано просування росіян на фронті

Аналітики оновили карту вночі 27 листопада. За їх даними, росіянам вдалося окупувати декілька населених пунктів в Донецькій області. Також є просування на Курахівському, Времівському, Торецькому та Покровському напрямках.

Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку, а також просунувся біля Новомлинська, Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополю, Сонцівки, у Кругляківці, Берестках та Кураховому,

– йдеться у повідомленні.

Росіяни окупували Новоселидівку: дивіться на карті

Ворог захопив Петрівку: дивіться на карті

Окупанти просуваються поблизу Новомлинська: дивіться на карті

Яка ситуація поблизу Жовтого: дивіться на карті

Ворог намагається захопити Пустинки: дивіться на карті

Росіяни просунулися біля Пушкіного: дивіться на карті

Яка ситуація поблизу Роздольного: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Розливу: дивіться на карті

Ворог мав успіх поблизу Веселого Гаю: дивіться на карті

Що відбувається біля Рівнополя: дивіться на карті

Зафіксовано просування ворога біля Сонцівки: дивіться на карті

Ворог мав успіх поблизу Круглявки: дивіться на карті

Росіяни просунулися біля Берестка: дивіться на карті

Окупанти мали успіх неподалік Курахового: дивіться на карті