Окупанти просуваються біля Курахового та ще 9 населених пунктів: карта DeepState
Росія продовжує тиснути мало не на всіх ділянках фронту. Окупантам вдалося просунути в районі 10 населених пунктів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. У ніч на 13 листопада аналітики оновили свою карту.
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Де зафіксовано просування росіян на фронті
Аналітики DeepState повідомили, що окупанти впродовж доби 12 листопада змогли просунутися в районі 10 населених пунктів: Колісниківки, Лиману Першого, Синьківки, Пустинки, Новодарівки, Дальнього, в Кураховому, Новоселідівці, Іллінці та Юріївці.
Зауважимо, що Колісниківка – село у Куп'янському районі Харківської області.
Окупанти впритул наблизилися до Колісниківки: дивіться на карті
Лиман Перший також розташований у Куп'янському районі Харківської області.
Окупанти просуваються поблизу Лиману Першого: дивіться на карті
Синьківка також розташована у Куп'янському районі та межує із Лимон Першим.
Яка ситуація поблизу Синьківки: дивіться на карті
Пустинка – село в Покровському районі Донецької області.
Ворог просунувся поблизу Пустинки: дивіться на карті
Новодарівка – село в Україні, у Малинівській сільській громаді Пологівського району Запорізької області.
Окупанти наблизилися до Новодарівки: дивіться на карті
Село Дальне розташоване в Покровському районі Донецької області.
Росіяни вже на підступах до Дальнього: дивіться на карті
Курахове – місто, яке також розташоване в Покровському районі Донецької області.
Російські війська все ближче до Курахового: дивіться на карті
Новоселидівка розташована також в Покровському районі Донецької області.
Росіяни атакують поблизу Новоселидівки: дивіться на карті
Іллінка – село в Покровському районі Донецької області.
Окупанти наближаються до Іллінки: дивіться на карті
Юр'ївка також розташована в Покровському районі Донецької області.
Росіяни тиснуть поблизу Юр'ївки: дивіться на карті