Пекельні бої тривають біля Покровська та у Торецьку: карта бойових дій 6 квітня

Російська армія продовжує здійснювати атаки на фронті, намагаючись вибити наших захисників з позицій. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 178 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник також завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 99 авіаударів і здійснив близько 5 449 обстрілів, з них 123 – із реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Кам'янка.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 6 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Новоєгорівки, Новолюбівки, Греківки, Нового, Катеринівки та в бік Зеленої Долини.

Яка ситуація біля Новоєгорівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 5 штурмових дій ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили 3 атаки противника в районах Часового Яру та Григорівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 20 атак в районах Курдюмівки, Торецька, Дачного, Леонідівки та Дружби.

Як змінився фронт у Торецьку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 75 атак агресора у районах населених пунктів Котлярівка, Валентинівка, Олександропіль, Тарасівка, Лисівка, Шевченко, Котлине, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка та Богданівка.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 8 ворожих штурмів в районах населених пунктів Розлив, Костянтинопіль та Бурлацьке.

Противник один раз атакував позиції наших захисників біля Рівнополя на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку, в районі Степового, Малих Щербаків та в бік Малої Токмачки та Новоандріївки загарбники здійснили 4 марних атаки на позиції наших захисників.

Ворог атакував біля Малих Щербаків: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог двічі безуспішно намагався наблизитись до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 17 атак противника. Ворог завдав 322 артилерійських обстріли, з них 12 – із реактивних систем залпового вогню; здійснив 22 авіаційних удари, скинувши 34 КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.