ЗСУ повернули позиції у двох селах на Покровському напрямку, – Deep State

Аналітики Deep State оновили свою карту бойових дій. На ранок понеділка, 10 лютого, вони повідомили про актуальну ситуацію на фронті.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Deep State. Цікаво, що в обох сторін є просування на Покровському та Курському напрямках.

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Про що свідчить карта фронту від Deep State на 10 лютого

Важливо, що аналітики Deep State подають інформацію про успіхи Сил оборони із затримкою та після верифікації.

Сили Оборони відновили положення у Даченському, Водяному Другому та біля Кругленького. Ворог просунувся біля Дачного, Малинівки та Микільського,

– ідеться в їхньому повідомленні.

У Даченському на Покровському напрямку Сили оборони повернули собі досить велику територію. 3 січня аналітики нанесли це село на карту як червону територію, тобто окуповану.

Село Водяне Друге у Краматорському напрямку також стосується Покровського напрямку. Імовірно, окупанти захопили його на початку лютого.

А от Кругленьке – це вже Курський напрямок. Мова про присілок в Суджанському районі неподалік Малої Локні.

У наступному повідомленні Deep State навели деталі.

Єгері з 68 ОЄБр провели вдалу та сміливу операцію, відкинувши противника з частини населеного пункту Даченське. Повідомляється, що зачищено промзону у Водяному Другому, де ворог на нетривалий час зумів закріпитися. Хоча росіяни не відмовляються від штурмових дій на промку,

– сказано в дописі.

Росіяни ж просунулися біля Дачного та Малинівки на Покровському напрямку і Микільського на Курському напрямку.

У Генштабі зранку 10 лютого написали, що на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 33 штурми в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне. А в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України 9 лютого відбили 18 атак.