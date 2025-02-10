Активні бої на Покровському та Курському напрямках: карта бойових дій на 10 лютого

На фронті продовжують тривати між нашими захисниками та окупантами. Загалом протягом минулої доби було зафіксовано 99 бойових зіткнень.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник також завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, 87 авіаударів, а також здійснив понад 5 800 обстрілів.

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Що відбулося на фронті за добу

На Харківському напрямку наші війська відбили 3 атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки.

Яка ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Богуславка, Степова Новосілка, Голубівка, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка, Колодязі, Копанки та Новолюбівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

Як змінився фронт біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурми агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне.

Що відбувається на Покровському напрямку: дивіться на карті

Активно застосовуючи авіацію на Новопавлівському напрямку, ворог десять разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 18 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 39 авіаційних ударів, а також здійснив 493 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Як загалом виглядала ситуація на фронтах в Україні 10 лютого / Карти Генштабу ЗСУ

На Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.