Росіяни не полишають спроб повернути Урожайне, намагаються наступати: карта боїв за 13 серпня

Російські військові не полишають спроб наступати на кількох напрямках на Сході нашої країни. Проте українські захисники не лише стримують ворога й дають йому відсіч, але й проводять наступальні операції.

Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Запеклі бої тривають біля Бахмута, а також на Лимансько-Куп'янському напрямку.

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Де наступають росіяни

Напротивник вів безрезультатні наступальні дії в районах північно-східніше Синьківки, північніше Кислівки та південно-східніше Андріївки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районі Кислівки та Першотравневого Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

Ворог тисне на Куп'янськ: дивіться на карті

Напротивник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Серебрянки, Сіверська, Спірного й Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

Карта боїв на Лиманському напрямку

Напротивник вів безрезультатні наступальні дії в районах Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Благодатного. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Маркове, Часів Яр, Предтечине, Диліївка, Торецьк Донецької області. Напід щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Авдіївка, Сєверне, Нетайлове, Невельське, Карлівка Донецької області.

Яка ситуація біля Авдіївки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Що відбувається на Півночі

Насили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Олександропіль, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка та Єлизаветівка Донецької області. Наворог здійснив марні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Богоявленка, Золота Нива, Благодатне, Старомайорське, Новосілка, Новопіль Донецької області.Наворог завдав артилерійських обстрілів по понад 25 населеним пунктам, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Павлівка, Кам'янське Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області. Наартилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Михайлівка, Веселе, Іванівка, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області та Куцуруб, Очаків Миколаївської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на, мали частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.Наоперативна обстановка без суттєвих змін. Напротивник завдав авіаційного удару в районі Гур'ївого Козачка Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, це, зокрема, Клюси Чернігівської області; Рожковичі, Кіндратівка, Локня, Угроїди, Попівка Сумської області та Уди, Стрілеча, Глибоке, Охрімівка, Бударки на Харківщині.