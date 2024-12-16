Понад 200 боєзіткнень, запеклі бої йдуть відразу на 4 напрямках: карта бойових дій 16 грудня

В Україні розпочалася 1027 доба повномасштабної війни проти Росії. За минулу добу відбулося 228 бойових зіткнень загалом. Понад 30 ворожих атак зафіксовано на кожній з чотирьох ділянок фронту.

Йдеться про Покровський, Времівський, Сіверський та Курахівський напрямки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Як змінилася лінія фронту за останню добу

На Харківському напрямку ворог десять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга, Тихе та Вовчанськ.

Що відбувається у Харківській області: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів, штурмові дії противника відбивали неподалік Загризового та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів, намагаючись вклинитися в оборону поблизу Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Твердохлібового та Надії.

Ворог атакує біля Тернів: дивіться на карті

На Сіверському напрямку 34 боєзіткнення відбулось поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

Верхньокам'янське під зосередження ворога: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Піщане та Новооленівка.

Ворог намагається просуватись до Покровська: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки, окупанти намагалися просунутися вперед в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки.

Яка ситуація біля Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів в районах Сухих Ялів, Розливу, Зеленівки, Костянтинопольського, Трудового, Нового Комара, Новосілки та Макарівки, залучаючи штурмову і бомбардувальну авіацію.

Окупанти штурмують від Нового Комара: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Триває операція в Курській області. За минулу добу українські захисники відбили 38 ворожих атак на напрямку. Наразі відомо про п’ять авіаударів із застосуванням п’яти КАБ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.