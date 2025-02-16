На фронті понад 260 атак, найбільше – на Покровському напрямку: карта бойових дій 16 лютого

На фронті ворог знову активізував значні зусилля та атак позицій наших захисників. Протягом минулої доби зафіксовано 261 бойове зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Минулого дня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 59 авіаційних ударів, а також здійснив понад 4 тисячі обстрілів, з них 211 – із реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на фронті на 16 лютого

На Харківському напрямку ворог 5 разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Козачої Лопані.

Що відбувається біля Вовчанська: дивіться на карті

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося 39 атак окупантів.

Як змінився фронт біля Дворічної: дивіться на карті

Минулої доби ворог 27 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Терни, Торське та Діброва.

10 ворожих штурмів відбили українські захисники на Сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватись в районах Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 29 разів у районах Предтечиного, Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру.

19 атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Диліївка та Кримське.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 71 атаку агресора у районах населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Сили оборони відбили 25 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу населених пунктів Зеленівка, Розлив, Новий Комар, Новосілка та Велика Новосілка.

Росіяни наступали біля Нового Комара: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку загарбники двічі атакували позиції наших захисників в напрямку Новоандріївки.

8 безрезультатних спроб йти вперед здійснили росіяни на Придніпровському напрямку.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 33 авіаційних ударів, скинувши 49 керованих бомб, та здійснив 332 артилерійських обстріли, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню.

На Гуляйпільському напрямку загарбники активних наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.