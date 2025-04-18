Окупанти не спиняють активних штурмів на Донеччині та Курщині: карта бойових дій 18 квітня

Українські захисники продовжують відбивати численні атаки ворога на всіх напрямках фронту. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 143 бойових зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Противник також завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 2 ракетних і 94 авіаційних ударів та здійснив 6 507 артилерійських обстрілів, зокрема 143 – із реактивних систем залпового вогню.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська.

Що відбувається біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку вчора відбулося 4 атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Петропавлівки, Синьківки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Нововодяне, Надія, Нове, Новомихайлівка, Ямполівка та в бік Греківки та Григорівки.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку наші війська відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку ворог вчинив 8 атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Курдюмівки та в бік Ступочок.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 11 разів атакував українські підрозділи біля Торецька, Озарянівки та Дружби.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби наші захисники зупинили 64 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Котлине, Успенівка, Преображенка та Андріївка.

Як змінився фронт на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 9 атак загарбників у районах Костянтинополя, Розливу та Привільного.

Окупанти наступали на Костянтинопіль: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили атаку в районі Малої Токмачки.

У Курській області минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення, також ворог завдав 18 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 КАБ, та здійснив 368 обстрілів, 8 з яких – із РСЗВ.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворог не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.