Запеклі бої на Покровському та Курському напрямках: карта бойових дій за 24 січня

Українські військові продовжують героїчно оборонятися на всіх напрямках фронту, відбиваючи численні ворожі штурми. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 58 авіаційних ударів, а також здійснив понад п'ять тисяч обстрілів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відомо про ситуацію на фронті

На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з російськими загарбниками в районі Липців.

Що відбувається у Липцях: дивіться на карті

Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Дворічної, Загризового та Петропавлівки на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося 9 атак окупантів.

Вчора ворог 7 разів атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Ямполівка, Новоєгорівка, Зелений Гай та Копанки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази у районі Часового Яру.

15 атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Диліївка, Кримське, Щербинівка та Торецьк.

Як змінився фронт біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 наступальні дії агресора поблизу населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Мирноград, Промінь, Лисівка, Відродження, Успенівка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне.

Яка ситуація біля Покровська: дивіться на карті

Сили оборони відбили 7 ворожих атак на Новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Новодарівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.

ЗСУ відбили атаки біля Великої Новосілки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку минулої доби українські воїни відбили дві спроби окупантів атакувати позиції наших підрозділів.

На Курському напрямку відбулося 13 боєзіткнень, ворог завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 46 керованих авіабомб, здійснив 407 артилерійських обстрілів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.