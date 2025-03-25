ЗСУ нищать ворога на Покровському та Куп’янському напрямках: карта бойових дій 25 березня

Російські окупанти продовжують масовані атаки по всій лінії фронту. Проте українські захисники успішно відбивають штурми та завдають противнику відчутних втрат.

За минулу добу на фронті відбулося 165 бойових зіткнень, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося три атаки на Вовчанськ. Окупанти намагаються прорвати оборону, проте успіху не мають.

На Куп’янському напрямку – 6 штурмів. Українські воїни успішно відбили атаки біля Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

Ворог атакує поблизу Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку найактивніші бої: 24 атаки ворога. Противник безуспішно намагався прорватися поблизу Колодязів, Ямполівки та в напрямку Степового, Новомихайлівки, Нового, Зарічного.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку 6 наступальних дій біля Білогорівки та Верхньокам’янського, усі атаки відбиті.

На Краматорському напрямку 5 бойових зіткнень у Часовому Яру та в напрямку Диліївки.

На Торецькому напрямку 19 атак поблизу Торецька, Диліївки, Дачного, Кримського.

На Покровському напрямку – найгарячіша точка фронту. Тут українські воїни відбили 53 штурмові дії ворога в районах Пантелеймонівки, Олександрополя, Єлизаветівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Успенівки, Преображенки, Андріївки та в напрямку Покровська, Котлярівки, Богданівки, Олексіївки.

Російська армія атакує на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівськоvу напрямку – 19 атак поблизу Костянтинополя та в напрямку Розливу й Веселого.

На Гуляйпільському напрямку – 3 штурмові дії ворога у районі Новополя та Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку – 2 атаки біля Лобкового.

ЗСУ громлять ворога / Фото: генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку – боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках – формування наступальних угруповань ворога не виявлено.