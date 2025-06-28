Зі 153 боїв – 56 на Покровському напрямку: карта фронту на 28 червня

У Генштабі виклали зведення на ранок 1221 доби повномасштабної війни. Протягом минулої доби зафіксовано 153 боєзіткнення. Найбільше на Покровському напрямку – 56.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті 28 червня

Сили оборони України продовжують стримувати загарбників на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Українські захисники зупинили 17 штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 7 разів атакували наші позиції у районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.

На Куп'янському напрямку відбулося 5 атак. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Окупанти намагалися вклинитися в нашу оборону у районах Липового, Шийківки, Новосергіївки, Рідкодуба, Торського та в напрямках Глущенкового, Греківки, Шандриголового, Нового Миру.

На Сіверському напрямку наші захисники зупинили 2 атаки поблизу Івано-Дар'ївки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 5 боєзіткнень поблизу Маркового, Предтечиного та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак – в бік Яблунівки, Диліївки, Плещіївки, Олександро-Калинового, Русиного Яру, поблизу Щербинівки, Новоспаського.

На Покровському напрямку захисники зупинили 56 штурмових дій у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке та в напрямках Володимирівки, Мирнограду, Сергіївки, Новопідгородного, Полтавки, Олексіївки, Мирне, Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 19 атак у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти й Комара.

На Гуляйпільському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.

На Оріхівському напрямку тричі намагалися просунутися вперед поблизу Кам'янського.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили 2 невдалі спроби наблизитись до наших позицій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Додамо, що за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 пункти управління, засіб протиповітряної оборони та 10 артилерійських систем противника.