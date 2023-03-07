Росія потужно наступає на 5 напрямках: карта бойових дій станом на 7 березня

Сили оборони тримають оборону та відбивають атаки російських військ по усій лінії зіткнення. Загарбники намагаються оточити Бахмут й за місто тривають важкі бої.

Якою є ситуація на фронті станом на ранок 7 березня прозвітували у Генштабі ЗСУ. Також стежити за динамікою на полі бою зручно за допомогою інтерактивної карти Deepstate. Тож, як змінилась лінія оборони за добу – аналізує 24 Канал.

Дивіться також Зеленський зібрав Ставку щодо Бахмута: що запропонували Залужний і Сирський

Росія зосередила сили на 5 напрямках

Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.

Карта бойових дій в Україні

Загалом противник завдав 50 авіаційних та 5 ракетних ударів. Зокрема, під час авіаударів, ворог використав 11 "Шахідів", 9 з яких – збито. Також окупанти здійснили 59 обстрілів з РСЗВ.

Яка ситуація на напрямках

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Діброва – Луганської та Терни, Ямпіль, Роздолівка і Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник, попри значні втрати, продовжує штурмувати місто Бахмут та його околиці. За минулу добу, лише біля села Дубово-Василівка ворог здійснив 37 атак. Також, вів наступ у районах населених пунктів Білогорівка, Федорівка, Залізнянське, Ягідне та Іванівське – успіху не мав.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку біля села Дубово-Василівка

Артилерійські та мінометні обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів-Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Торецьк, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти безуспішно проводили наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам'янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка, Вугледар та Велика Новосілка.

Карта бойових дій біля Авдіївки

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали, зокрема, Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Кам'янське, Таврійське Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині, а також Зміївка, Шляхове, Херсон, Козацьке, Ольгівка, Тягинка, Антонівка та Білозерка Херсонської області.

Як Сили оборони відпрацювали по окупантах

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Крім ударних безпілотників "Шахід", за добу, що минула, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та ще 8 дронів різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 8 районів зосередження противника, 2 засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань загарбників не виявлено. Протягом минулої доби обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Карповичі Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине і Грабовське Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки на Харківщині.