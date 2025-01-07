Ворог атакує на Сіверському, Лиманському та Покровському напрямках: карта бойових дій 7 січня

Російські війська завдали 64 авіаційних ударів, використовуючи 2700 дронів-камікадзе та понад п’ять тисяч артилерійських обстрілів. Сили оборони України активно контратакують на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському та інших напрямках, завдаючи значних втрат ворогу.

Протягом минулої доби відбулося 218 бойових зіткнень, передає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку українські підрозділи відбили три атаки в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку чотири атаки ворога, відбиті в районах Синьківки, Петропавлівки, Тополі та Загризового.

Ворог атакує поблизу Куп'янська: дивіться на карті

На Лиманському напрямку 13 атак противника, зокрема біля Надії, Першотравневого та Макіївки.

Яка ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку дві атаки на позиції наших захисників у районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку п’ять зіткнень в районах Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку вісім атак ворога поблизу Щербинівки та Торецька.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 41 штурмову та наступальну атаку ворога в районах Миролюбівка, Промінь, Сухий Яр, Піщане, Котлине, Українка, Ясенове, Новоєлизаветівка, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ.

Російська армія атакує на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку українські війська відбили 26 атак в районах Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

Яка ситуація поблизу Курахового: дивіться на карті

На Времівському напрямку противник здійснив 13 наступальних дій у районах Костянтинополя, Янтарного, Дачного та Костянтинопольського.

Російські атаки на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку українські війська успішно відбили одну атаку противника поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку російські війська без успіху двічі намагались штурмувати позиції українських підрозділів.

На Курщині українські сили відбили 94 атаки ворога. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів та здійснив 372 артилерійські обстріли позицій українських військ та населених пунктів.

На Гуляйпільському напрямку штурмових дій противник не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.