Окупували нове селище і просунулися біля 3 населених пунктів: DeepState оновив карту фронту

Окупанти продовжують наступальні дії майже по всій лінії фронту. Нещодавно ворог мав успіх на Лиманському та Покровському напрямку.

️Ще на початку січня 2025 року загарбники форсували річку Жеребець і закріпилися на її західному березі. Упродовж наступних місяців ворог продовжував просуватися і розширювати плацдарм на північний схід від Лимана, передає 24 Канал.

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Росія має успіх на Лиманському напрямку

Нещодавно ворог окупував Катеринівку, розташовану на північний схід від Лимана, а також просунувся біля Нового.

Де розташована Катеринівка: дивіться на карті

Де розташоване Нове: дивіться на карті

В Інституті вивчення війни вважають, що росіяни можуть використати плацдарм на Лиманському напрямку для захоплення Лиману та Борової. Також просування противника у напрямку цих двох міст покликане створити умови для атаки на український оборонний рубіж у Донецькій області з півночі.

Окупанти просунулися на Покровському напрямку

Останні місяці Покровський напрямок залишається найгарячішим. Окупанти не припиняють спроб наступати на Покровськ. Нещодавно на цій ділняці фронту ворог мав успіх. Він просунувся біля Преображенки та в Сухій Балці.

Де розташована Преображенка: дивіться на карті

Де розташована Суха Балка: дивіться на карті