Росіяни просунулися біля двох населених пунктів у Донецькій області, – DeepState

Окупанти за останню добу мали частковий успіх у просуванні на фронті. Цього разу ворог посунувся у Донецькій області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили ввечері 24 грудня

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Де просунулися росіяни на фронті

За даними експертів, за добу окупанти просунулися у двох населених пунктах у Донецькій області. Один із них розташований на Покровському напрямку, а інший – на Новопавлівському.

Ворог просунувся біля Розливу та Тарасівки,

– написали у DeepState.

Яка ситуація біля Розливу: дивіться на карті

Що відбувається біля Тарасівки: дивіться на карті

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До слова, у DeepState в оновленні карта за 23 березня повідомляли, що окупанти просунулися у 2 населених пунктах у Харківській області. Мовиться про Кам'янку та Тополі на Куп'янському напрямку.