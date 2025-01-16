Росіяни захопили Нескучне, а ЗСУ відновили положення біля Успенівки: мапа DeepState

Аналітики DeepState оновили карту фронту вночі 16 січня. У ворога є 7 просувань на 4 напрямках.

Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Карта фронту на ніч 16 січня

Основні просування росіян – на Покровському напрямку. Мова про Котлине, Удачне та Нововасилівку. Та саме на цьому напрямку Сили оборони відновили положення біля Успенівки.

Сили Оборони України відновили положення біля Успенівки. Ворог окупував Нескучне, а також просунувся у Времівці, Торецьку, Котлиному, біля Удачного, Янтарного, Нововасилівки, Сухих Ялів,

– ідеться в дописі.

Щодо Нескучного, то ворог увечері 15 січня зайняв північні околиці села. І постійно відправляв туди нових піхотинців. Згодом загарбники вивісили прапор і хизувалися, що окупували населений пункт повністю. Але на той момент Сили оборони тримали іншу частину села.

Ситуація на Покровському напрямку на карті DeepState

На Времівському напрямку окупанти захопили Нескучне і просунулися у Времівці.

Російське просування в Торецьку

Що відбувається на Курахівському напрямку

Раніше в DeepState попередили про ризик оточення Великої Новосілки.