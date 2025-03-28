Окупанти мали успіх на Курщині, а ЗСУ біля Торецька та Покровська: аналіз фронту від ISW

Ситуація на фронті в Україні 28 березня продовжує лишатися складною та динамічною. Як російські загарбники, так і українські захисники мали просування на декількох ділянках лінії бойового зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

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Що пише про ситуацію на фронті ISW

Російські війська нещодавно просунулися в Курській області та на півночі Сумської області . Геолокаційні кадри, опубліковані 27 березня, показують, що російські загарбники нещодавно захопили Гоголівку Курської області та прикордонний контрольно-пропускний пункт Суджа. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 25 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися біля Басівки у Сумській області.

та на півночі . Геолокаційні кадри, опубліковані 27 березня, показують, що російські загарбники нещодавно захопили Гоголівку Курської області та прикордонний контрольно-пропускний пункт Суджа. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 25 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися біля Басівки у Сумській області. Українські військові продовжували обмежені атаки в Бєлгородській області , але не просувалися.

, але не просувалися. Росіяни продовжували наступальні операції на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська , але не просунулися.

, але не просунулися. 27 березня російські війська продовжували наступ на Куп'янському напрямку , але не просунулися.

, але не просунулися. Останнім часом українські війська незначно просунулися на напрямку Борової . Опубліковані геолокаційні кадри вказують на те, що українські війська нещодавно просунулися на схід від Зеленого Гаю (на схід від Борової).

. Опубліковані геолокаційні кадри вказують на те, що українські війська нещодавно просунулися на схід від Зеленого Гаю (на схід від Борової). Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 березня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Нового (на північний схід від Лимана).

Ситуація на фронті станом на 28 березня / Карти ISW

Ворог продовжував наступ на Сіверському напрямку , а також біля міста Часів Яр – але не просунувся.

, а також біля міста – але не просунувся. Російські та українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 26 березня, показують, що українські сили нещодавно просунулися в центрі Олександрополя (на південний захід від Торецька). Інші відео показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Торецька, у центрі Торецька та вздовж вулиці Сормовської на півдні міста.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 березня, показують, що українські сили нещодавно просунулися в центрі Олександрополя (на південний захід від Торецька). Інші відео показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Торецька, у центрі Торецька та вздовж вулиці Сормовської на півдні міста. Як ЗСУ, так і окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 27 березня, показують, що українські сили нещодавно трохи просунулися на північний захід від Котлиного (на південний захід від Покровська). Інші фото демонструють, що російські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Леніна на південному сході Лисівки (на південний схід від Покровська).

. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 березня, показують, що українські сили нещодавно трохи просунулися на північний захід від Котлиного (на південний захід від Покровська). Інші фото демонструють, що російські війська нещодавно просунулися вздовж вулиці Леніна на південному сході Лисівки (на південний схід від Покровська). Українські війська просунулися на Курахівському напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 26 березня, свідчать, що українські сили нещодавно просунулися до смуги на південний схід від Костянтинополя (на захід від Курахового).

. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 березня, свідчать, що українські сили нещодавно просунулися до смуги на південний схід від Костянтинополя (на захід від Курахового). 27 березня російські війська продовжували наступальні дії у напрямку Великої Новосілки , але підтвердженого просування не зробили.

, але підтвердженого просування не зробили. Росіяни нещодавно просунулися на заході Запорізької області . Геолокаційні кадри, опубліковані 27 березня, показують, що окупанти нещодавно просунулися до центру Щербаків (на північний захід від Роботиного).

. Геолокаційні кадри, опубліковані 27 березня, показують, що окупанти нещодавно просунулися до центру Щербаків (на північний захід від Роботиного). Російські війська 26 і 27 березня вели обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просунулися.

Отже, можна зробити висновок, що ЗСУ за останню добу просунулися біля Борової, а також на Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках. Ворог, своєю чергою, мав успіх у Курській області та на Лиманському, Торецькому, Покровському напрямках, а також у Запорізькій області та поблизу Великої Новосілки.