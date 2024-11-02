Ускладнення для ЗСУ біля Курахового, ворог посилив тиск: огляд від DeepState

Останнім часом тиск росіян на місто Курахове Донецької області значно посилився новими напрямками. Таким чином виникає загроза логістичного забезпечення міста.

Для активного наступу на Курахове ворог залучив велику кількість ресурсів на декількох ділянках фронту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на аналітиків DeepState.

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Що відбувається на фронті

Російські загарбники активно штурмують східну частину Курахового через Максимільянівку, забігаючи на східні околиці міста. Водночас окупанти не полишають спроби прорватися в районі Острівського.

Ворог прагне просунутися у напрямку Курахового через інші населені пункти: дивіться на карті

Також росіяни намагаються вийти на дирекцію населених пунктів Іллінка – Берестки, щоб взяти під контроль північну частину міста. Для цього в окупантів наразі є декілька варіантів, які вони розвивають одночасно.

Ворог хоче дійти до населених пунктів Іллінка та Берестки: дивіться на карті

Йдеться про тиск з боку Курахівки, за яке вже триває битва і промацування оборони в районі населених пунктів Новоселидівка – Ізмаїлівка. Сили ворога залучені там у досить великій кількості ще з моменту стягування для боїв за Українськ – Цукурине – Гірник, кількість не зменшується.

Противник зосереджує сили біля Новоселидівки: дивіться на карті

Окремо хочеться виділити ще один відтинок фронту, де вимальовується більш масштабна ціль московитів і яка є однією з типових у битві за великі міста – взяти під контроль логістику і поступово оточувати населений пункт. Паралельно вони просто знищують місто,

– йдеться у повідомленні аналітиків.

Зазначається, що після прориву оборони в районі Золотої Ниви та Вугледару, противник активно продовжує свій рух через Шахтарське, Новоукраїнку і Богоявленку, дійшовши вже до відтинку Ясна Поляна – Максимівка – Трудове.

Росіяни мають просування біля Трудового: дивіться на карті

"Якщо росіяни будуть продовжувати успіхи в просуваннях, зберігаючи наявні темпи, то вихід на трасу Н15 Запоріжжя – Донецьк не за горами, що і дасть можливість перекрити надважливий і основний логістичний шлях до міста", – додають у DeepState.