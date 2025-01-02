Окупанти просунулися біля Курахового та 5 населених пунктів на Донеччині, – Deep State

Російська армія продовжує наступати у Донецькій області та має там частковий успіх. Просування ворога зафіксовано поблизу 6 населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою мапу аналітики оновили вночі 2 січня.

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Де мали просування росіяни за останню добу

За даними аналітиків, за добу російська армія мала просування на Курахівському, Покровському та Веремівському напрямках у Донецькій області.

Ворог просунувся біля Вовкового, Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях,

– написали у Deep State.

Як змінився фронт біля Вовкового: дивіться на карті

Що відбувається біля Нескучного: дивіться на карті

Яка ситуація в Новоєлизаветівці: дивіться на карті

Росіяни мали просування в Солоному: дивіться на карті

Ворог наступав у Воздвиженці: дивіться на карті

Окупанти штурмували позиції в Кураховому: дивіться на карті

Як змінилася лінія оборони біля Курахового: дивіться на карті

До слова, аналітики Deep State також писали про складну ситуацію у селі Нововасилівка на Покровському напрямку. Зокрема, експерти зазначали, що ворог уже третій день проводить активні штурмові дії на село з півдня та сходу, а його перевага у живій силі може стати вирішальною у захопленні цього населеного пункту.