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24 Канал Новини України Росіяни сунуть на трьох напрямках: карта фронту від Deep State
27 липня, 02:14
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Росіяни сунуть на трьох напрямках: карта фронту від Deep State

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Росіяни просунулися на трьох напрямках, відповідно до даних Deep State.
  • Ідеться про дві області – Донецьку та Харківську.

Deep State інформують про оновлення карти фронту. Ворог просувається на Харківщині та Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

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Де просунулися росіяни на 27 липня

За даними аналітиків, росіяни рухаються одразу на трьох напрямках.

Ворог просунувся біля Вовчанських Хуторів, Яблунівки та Горіхового, 
– написали в Deep State.

Просування росіян на Торецькому напрямку в районі Яблунівки 

Дії окупантів на Покровському напрямку в районі Горіхового 

Щодо Південно-Слобожанського напрямку даних на карті немає.

Яка ситуація на фронті сьогодні

Відповідно до вечірнього звіту Генштабу, на Покровському напрямку було найбільше боїв – 55. Там ЗСУ вполювали багато техніки. На момент публікації зведення тривало 5 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських захисників поблизу Стариці та в районі Вовчанська.

На Торецькому напрямку ворог один раз атакував позиції Сил оборони в районі Торецька.