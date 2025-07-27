Росіяни сунуть на трьох напрямках: карта фронту від Deep State
- Росіяни просунулися на трьох напрямках, відповідно до даних Deep State.
- Ідеться про дві області – Донецьку та Харківську.
Deep State інформують про оновлення карти фронту. Ворог просувається на Харківщині та Донеччині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.
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Де просунулися росіяни на 27 липня
За даними аналітиків, росіяни рухаються одразу на трьох напрямках.
Ворог просунувся біля Вовчанських Хуторів, Яблунівки та Горіхового,
– написали в Deep State.
Просування росіян на Торецькому напрямку в районі Яблунівки
Дії окупантів на Покровському напрямку в районі Горіхового
Щодо Південно-Слобожанського напрямку даних на карті немає.
Яка ситуація на фронті сьогодні
Відповідно до вечірнього звіту Генштабу, на Покровському напрямку було найбільше боїв – 55. Там ЗСУ вполювали багато техніки. На момент публікації зведення тривало 5 боїв.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських захисників поблизу Стариці та в районі Вовчанська.
На Торецькому напрямку ворог один раз атакував позиції Сил оборони в районі Торецька.