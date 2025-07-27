Росіяни сунуть на трьох напрямках: карта фронту від Deep State

Deep State інформують про оновлення карти фронту. Ворог просувається на Харківщині та Донеччині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

Дивіться також Стамбул стає "Мінськом": які реальні підсумки переговорів і чи буде зустріч Зеленського і Путіна

Де просунулися росіяни на 27 липня

За даними аналітиків, росіяни рухаються одразу на трьох напрямках.

Ворог просунувся біля Вовчанських Хуторів, Яблунівки та Горіхового,

– написали в Deep State.

Просування росіян на Торецькому напрямку в районі Яблунівки

Дії окупантів на Покровському напрямку в районі Горіхового

Щодо Південно-Слобожанського напрямку даних на карті немає.

Яка ситуація на фронті сьогодні

Відповідно до вечірнього звіту Генштабу, на Покровському напрямку було найбільше боїв – 55. Там ЗСУ вполювали багато техніки. На момент публікації зведення тривало 5 боїв.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни тричі атакували позиції українських захисників поблизу Стариці та в районі Вовчанська.

На Торецькому напрямку ворог один раз атакував позиції Сил оборони в районі Торецька.