Російські загарбники не полишають наміру захопити українські території. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували зміни лінії фронту за останню добу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.

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Як змінилася ситуація на фронті станом на 3 серпня?

Російські війська 1 та 2 серпня продовжували обмежені наступальні операції у невизначених районах Курщини , але не просувалися вперед.

, але не просувалися вперед. Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської області та Харківщини , але не просунулися вперед.

та , але не просунулися вперед. Аналітики повідомляють, що ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 2 серпня.

2 серпня. Загарбники продовжили наступальні дії на Куп'янському напрямку , але не досягли підтвердженого прогресу.

, але не досягли підтвердженого прогресу. Ворожі сили Росії продовжували наступальні операції на північний схід від Борової поблизу Загризового та Лозової та на південний схід від Борової у напрямку Чернещини, але не просунулися вперед.

поблизу Загризового та Лозової та на південний схід від Борової у напрямку Чернещини, але не просунулися вперед. Також російські війська продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни