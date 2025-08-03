3 серпня, 06:47
ЗСУ покращили позиції на 2 напрямках, росіяни мають просування на одному: огляд фронту від ISW
Основні тези
- Російські війська продовжують наступальні операції.
- В ISW зазначають, що геолокаційні відеозаписи вказують на просування на фронті, як ЗСУ, так і росіян.
Російські загарбники не полишають наміру захопити українські території. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували зміни лінії фронту за останню добу.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на американський аналітичний центр ISW.
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Як змінилася ситуація на фронті станом на 3 серпня?
- Російські війська 1 та 2 серпня продовжували обмежені наступальні операції у невизначених районах Курщини, але не просувалися вперед.
- Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської області та Харківщини, але не просунулися вперед.
- Аналітики повідомляють, що ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 2 серпня.
- Загарбники продовжили наступальні дії на Куп'янському напрямку, але не досягли підтвердженого прогресу.
- Ворожі сили Росії продовжували наступальні операції на північний схід від Борової поблизу Загризового та Лозової та на південний схід від Борової у напрямку Чернещини, але не просунулися вперед.
- Також російські війська продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
- Аналітики зазначають, що окупанти продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку та біля Часового Яру, але не просунулися вперед.
- Російські війська просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, свідчать про те, що загарбники нещодавно просунулися на північ від Олександро-Калиново (на північний захід від Торецька).
- Армія противника продовжила наступальні операції на Покровському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягла.
- ЗСУ просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на західну околицю Зеленого Гаю (на південний захід від Новопавлівки).
- Російські війська продовжили наступальні операції на Великомихайлівському напрямку та на сході Запорізької області, але не просунулися вперед.
- Українські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 серпня, свідчать про те, що Сили оборони нещодавно просунулися в північній частині Кам'янського (на південний захід від Оріхова).
- Окупанти продовжили наступальні операції на Херсонському напрямку, але не просунулися вперед.