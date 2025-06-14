Росіяни просунулися на 4 напрямах, а ЗСУ – на одному: огляд фронту та карти від ISW

Російська армія за останню добу просунулася на 4 різних напрямках фронту. Водночас успіхи мали й українські військові на одному з відтинків лінії зіткнення в Донецькій області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт від американського Інституту вивчення війни.

До теми Понад 200 боєзіткнень, росіяни активно тиснуть на декількох напрямках: карта фронту на 13 червня

Як змінилася лінія фронту за даними ISW

Українські та російські війська продовжили наступальні операції в Курській області , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність у північно-західній частині Бєлгородської області .

. Російські війська нещодавно просунулися в Сумській області . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 червня, свідчать про просування солдатів країни-агресорки на північний схід від Яблунівки.

в Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 червня, свідчать про просування солдатів країни-агресорки на північний схід від Яблунівки. Росіяни продовжили наступальні операції на півночі Харківської області , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Окупанти продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Теж саме відбувалося біля Борової, а також на Лиманському та Сіверському напрямках.

Ситуація на фронті станом на 14 червня / Карти ISW

Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 червня, свідчать що росіяни нещодавно просунулися на південний схід від Білої Гори (на південний схід від Часового Яру).

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 12 червня, свідчать що росіяни нещодавно просунулися на південний схід від Білої Гори (на південний схід від Часового Яру). Українські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 червня, свідчать, що українські війська нещодавно відбили позиції у Диліївці (на північ від Торецька) та у південній частині Олександро-Калинового (на захід від Торецька).

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 червня, свідчать, що українські війська нещодавно відбили позиції у Диліївці (на північ від Торецька) та у південній частині Олександро-Калинового (на захід від Торецька). Росіяни нещодавно просунулися на Покровському напрямку . Відеозаписи, опубліковані 12 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Котлине. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 11 червня, вказують на те, що загарбники нещодавно незначно просунулися на північ від Малинівки (на схід від Покровська).

. Відеозаписи, опубліковані 12 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Котлине. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 11 червня, вказують на те, що загарбники нещодавно незначно просунулися на північ від Малинівки (на схід від Покровська). 13 червня російські війська продовжили наступальні операції на Новопавлівському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли. Те ж саме на Курахівському напрямку .

, але підтвердженого прогресу не досягли. Те ж саме на . Російська армія нещодавно просунулася у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 червня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Комара, на схід від цього села та на південний схід від Шевченка.

Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 червня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Комара, на схід від цього села та на південний схід від Шевченка. На Гуляйпільському, Запорізькому та Херсонському напрямках просувань ворога також зафіксовано не було.

Отже, можна зробити висновок, що за добу окупанти змогли просунутися у Сумській області, а також біля Часового Яру, Великої Новосілки та на Покровському напрямку. Українські ж військові мали успіхи на Покровському напрямку.