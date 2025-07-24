24 липня, 07:27
Бої тривають, окупанти просунулися на двох напрямках, ЗСУ – біля Часового Яру: огляд і карти ISW
Основні тези
- Ворог продовжує наступальні операції на декількох напрямках. Аналітики пишуть про просування противника на 2 напрямках.
- Геолокаційні відеозаписи вказують на просування ЗСУ біля Часового Яру, повідомляють в ISW.
Російські загарбники не полишають наміру захопити українські території. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували зміни лінії фронту за останню добу.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.
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Як змінилася ситуація на фронті станом на 24 липня?
- У Курській області продовжувалися бої, змін не зафіксовано.
- Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 липня, свідчать про те, що ворог нещодавно просунувся в центральній частині Кіндратівки (на північ від міста Суми).
- 23 липня окупанти продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Загарбники продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука та на Лиманському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Ворожі сили продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку та на Боровському напрямку, але не просунулися вперед.
- Російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але жодного підтвердженого просування не досягли.
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
- Українські війська нещодавно просунулися в напрямку Часів Яр. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 липня, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно просунулися вздовж вулиці Злагоди на південному заході Часів Яр.
- Російські війська продовжили наступальні операції на Торецькому напрямку, але не просунулися вперед.
- Ворожі сили продовжили наступальні операції на Покровському, на Новопавлівському напрямках і на напрямку Великої Новосілки, але підтвердженого прогресу не досягли.
- Російські війська нещодавно просунулися на захід Запорізької області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Плавнів (на захід від Оріхова).
- Окупанти здійснили наземні атаки на Херсонському напрямку 22 та 23 липня, але не просунулися вперед.