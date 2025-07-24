Бої тривають, окупанти просунулися на двох напрямках, ЗСУ – біля Часового Яру: огляд і карти ISW

Російські загарбники не полишають наміру захопити українські території. Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували зміни лінії фронту за останню добу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

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Як змінилася ситуація на фронті станом на 24 липня?

У Курській області продовжувалися бої, змін не зафіксовано.

продовжувалися бої, змін не зафіксовано. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 липня, свідчать про те, що ворог нещодавно просунувся в центральній частині Кіндратівки (на північ від міста Суми).

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 липня, свідчать про те, що ворог нещодавно просунувся в центральній частині Кіндратівки (на північ від міста Суми). 23 липня окупанти продовжили наступальні операції на півночі Харківської області , але підтвердженого прогресу не досягли.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Загарбники продовжили наступальні операції на напрямку Великого Бурлука та на Лиманському напрямку , але підтвердженого прогресу не досягли.

та на , але підтвердженого прогресу не досягли. Ворожі сили продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку та на Боровському напрямку , але не просунулися вперед.

та на , але не просунулися вперед. Російські війська продовжили наступальні операції на Сіверському напрямку, але жодного підтвердженого просування не досягли.

Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни