Російські окупанти просунулися відразу на кількох напрямках: огляд і карти фронту від ISW

Ворог не полишає наміру захопити українські території. В Інституті вивчення війни проаналізували зміни лінії фронту за останню добу.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW. Дивіться також Найбільше ворог атакує Покровський і Лиманський напрямки: карта фронту на 24 липня Як змінилася ситуація на фронті станом на 25 липня? У Курській області продовжувалися бої, змін не зафіксовано.

продовжувалися бої, змін не зафіксовано. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Яблунівки (на північний схід від міста Суми).

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Яблунівки (на північний схід від міста Суми). Ворог продовжив наступальні операції на півночі Харківської області , але підтвердженого прогресу не досягли.

, але підтвердженого прогресу не досягли. Загарбники продовжували наступальні операції на напрямку Великого Бурлука , але не просувалися вперед.

, але не просувалися вперед. Росіяни нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Радьківки (на північ від Куп'янська). Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 липня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Ольгівки (на південний схід від Борової).

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 липня, свідчать про те, що окупанти нещодавно просунулися на південний схід від Ольгівки (на південний схід від Борової). Ворожі сили продовжували наземні атаки на Лиманському та Сіверському напрямках , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Російські війська продовжили наступальні операції біля Часового Яру, але підтвердженого прогресу не досягли.

але підтвердженого прогресу не досягли. Окупанти нещодавно просунулися на Торецькому напрямку.

Російські війська провели наступальні операції на Покровському напрямку, але підтверджених успіхів не досягли.

але підтверджених успіхів не досягли. Окупанти нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку.

24 липня російські війська продовжили наступальні операції на напрямку Великої Новосілки , але жодного підтвердженого просування не досягли.

, але жодного підтвердженого просування не досягли. Ворожі сили продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але підтвердженого прогресу не досягли.