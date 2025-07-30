30 липня, 02:31
Росіяни просунулися на 5 напрямках, ЗСУ – на одному: огляд і карти фронту від ISW
Основні тези
- Російські війська просунулися на п'яти напрямках: Лиманському, Покровському, Новопавлівському, біля Часового Яру та на сході Запорізької області.
- Українські війська мали успіх на Торецькому напрямку, просуваючись на північний схід Яблунівки.
- Росіяни не досягли підтвердженого прогресу в Курській, Сумській, Харківській областях та на заході Запорізької області.
Російська армія за останню добу змогла просунутися на 5 напрямках фронту на Сході та Південному Сході нашої держави. Водночас Збройні Сили України мали успіх на одному із донецьких відтинків лінії зіткнення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.
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Яка ситуація на фронті на 30 липня, за даними ISW?
- 29 липня російські війська продовжили наступальні операції в Курській області, але не просунулися вперед.
- У Сумській області продовжилися бої. Однак підтверджених просувань з обох сторін – не було.
- Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтвердженого прогресу не досягли. Те ж саме стосується відтинку біля Великого Бурлука та Куп'янського напрямку.
- Окупанти нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися до Північних Колодязів, що на північний схід від Лимана.
- На Сіверському напрямку росіяни продовжували наступати, але просувань у них – не було.
- Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать, що ворог мав успіх у південній та центральній частинах міста.
Ситуація на фронті станом на 30 липня 2025 року / Карти ISW
- Українські військові просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 28 липня, свідчать, що українські війська нещодавно просунулися на північний схід Яблунівки, що на північний захід від Торецька.
- На Покровському напрямку успіхи були у противника. Кадри, опубліковані 29 липня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Володимирівки.
- Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 29 липня, свідчать, що російські війська нещодавно просунулися в полях на північний захід від Олексіївки, що може означати, що окупанти, ймовірно, нещодавно захопили цей населений пункт
- Росіяни здійснювали атаки у напрямку Великомихайлівки, але не досягли підтвердженого прогресу.
- Російська армія нещодавно просунулася на сході Запорізької області. Кадри, опубліковані 29 липня, демонструють, як російські війська піднімають прапор у Темирівці (на північний схід від Гуляйполя), що свідчить про те, що росіяни, ймовірно, захопили Темирівку.
- На заході Запорізької області та на Херсонському напрямку окупанти здійснювали атаки, але не мали успіху.
Отже, підсумовуючи, можна сказати, що росіяни за останню добу просунулися на Лиманському, Покровському, Новопавлівському напрямках, а також поблизу Часового Яру та на сході Запорізької області. Водночас українські захисники мали успіхи на Торецькому напрямку.