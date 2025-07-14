Ворог просувається біля Покровська та до адмінмежі Дніпропетровщини, – DeepState
- Російські війська просунулися біля 7 населених пунктів у Донецькій області, намагаючись оточити Покровськ.
- Ворог просунувся біля Новомихайлівки, Романівки, Олександро-Калинового, Попового Яру, Піддубного, Бойківки та Мирного.
- Мирне та Піддубне знаходяться біля меж Дніпропетровської області; у Сумській області спостерігається стабілізація, без успіху для росіян.
- Раніше ворог окупував Разіне та просунувся біля Відродження, Торецька, Диліївки та Красного Першого, намагаючись оточити Покровськ.
За інформацією DeepState, російські війська просунулися біля 7 населених пунктів. Усі вони розташовані у Донецькій області.
Росія має на меті оточити Покровськ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
Дивіться також Активні наступи одразу на кількох напрямках фронту: карта бойових дій на 13 липня
Де просунувся ворог на фронті 13 липня?
За даними DeepState, ворог просунувся біля Новомихайлівки, Романівки, Олександро-Калинового, Попового Яру, Піддубного, в Бойківці та Мирному.
Усі зазначені населені пункти розташовані у Донецькій області. Мирне та Піддубне розташовані біля меж Дніпропетровської області. Сьогодні росіяни також не отримали жодного успіху у Сумській області, що свідчить про певну стабілізацію на цьому напрямку.
Ворог просувається на Покровському напрямку: дивіться на карті
Росіяни просуваються до адмінмеж Дніпропетровщини: дивіться на карті
Нагадаємо, раніше 13 липня Deep State повідомляли, що ворог окупував Разіне, а також просунувся біля Відродження, Торецька, Диліївки та Красного Першого. Фактично ворог намагається реалізувати свій задум з оточення Покровська.