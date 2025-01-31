Росіяни далі сунутимуть вздовж траси М-15: на які населені пункти намагається вийти ворог

Зараз Константинополь на Донеччині є основною з тактичних цілей ворога для наступу. Адже розташований біля траси національного значення М-15, яку ще називають трасою з Запоріжжя в Донецьк.

В етері 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, яке значення для Сил оборони має траса М-15, а також оцінив, на які населені пункти намагаються вийти росіяни.

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Куди сунуться росіяни у районі Курахового

Донедавна траса М-15 виступала центральним логістичним шляхом для постачання озброєння та інших засобів у район Курахового.

Зараз обстановка там змінюється,

– зазначив Тимочко.

За його словами, ворог намагається просуватись не тільки вздовж траси, яка веде із Запоріжжя в Донецьк. Окупанти поставили завдання просунутись вздовж річки Вовча, яка протікає паралельно з трасою. Нагадаємо, що свого часу російські загарбники намагалися підірвати дамбу у Старих Тернах й затопити цю дорогу.

Росіяни розраховували зайти в Константинополь, щоб різко відрізати частину наших військ, й також вийти в тилові склади. Втім, фактично Константинополь – це перший проміжний етап. Зі слів голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, наступний населений пункт, на який ворог сунутиметься – Багатир.

Яка ситуація у районі траси М-15: дивіться на карті

Яка кінцева мета Путіна на Сході

Зараз бойові дії на Курахівському напрямку дуже інтенсивні, що пов'язано, зокрема, з тим, що ворог намагається вирівняти фланги на цьому напрямку.

Я схиляюся до думки, що вийшовши в район Константинополя, противник намагатиметься вибудувати якусь лінію оборони, частину військ перекидатиме на Покровськ,

– мовив Тимочко.

За його словами, наразі для росіян Покровськ це базове завдання і політично окреслена ціль Владіміра Путіна та військово-політичного командування Росії. Поготів виглядає так, що ворожа армія намагається зімкнути наступальні ряди від Покровського району до Краматорського напрямку.

"Водночас активізувалися бої у районі Торецька, Часового Яру й навіть є спроби наступати з Лиману – це виглядає, як один задум щодо повної окупації Донецької області", – додав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

На що вказує нова заява Путіна про окупацію Донбасу

Нещодавно російський диктатор заявив, що якби Україна віддала йому Донецьку та Луганську області на початку повномасштабного вторгнення, то він би навіть не проводив так звану "сво".

Ми прекрасно розуміємо, що це брехня, бо насправді для нього стояло питання окупації всієї України. Ба більше, навіть відновлення Радянського Союзу. Тобто Путін показує, що після окупації Луганщини й Донеччини, готовий виходити на переговори,

– зауважив Тимочко.

Він наголосив, що насправді наступ на Покровськ та Часів Яр не має військової доцільності, а виключно політичне питання виживання диктатури Путіна.

Водночас в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що росіяни намагаються прорвати оборону на Торецькому та Краматорському напрямках.