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24 Канал Новини України Росія продовжує терор дронами: де зараз є загроза
13 листопада, 20:50
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Росія продовжує терор дронами: де зараз є загроза

Софія Рожик

Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

Куди летять російські цілі?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

20:52, 13 листопада

Реактивні БпЛА повз Березну/Мену на Чернігівщині у південному напрямку

20:52, 13 листопада

Запоріжжя: Реактивні БпЛА в напрямку міста

20:33, 13 листопада

Вінниччина: Реактивний БпЛА курсом на Вороновицю/Вінницю.

20:29, 13 листопада

Вінниччина: Реактивний БпЛА повз Немирів, курсом на Тиврів

20:16, 13 листопада

Черкащина: Реактивний БпЛА повз Христинівку курсом на Вінниччину.

19:55, 13 листопада

Реактивний БпЛА в р-ні Кропивницького з півдня

19:44, 13 листопада

Реактивний БпЛА на Київщині у напрямку Переяслава з півночі.

19:36, 13 листопада

Реактивні БпЛА з Брянської області на Чернігівщину.

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