Російський терор не закінчується: де зараз летять БпЛА
Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
Куди летять російські цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Реактивний БпЛА на Васильків з півдня Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний. Реактивний БпЛА повз Війтівці на Хмельниччині на Тернопільщину "Бандеролі" на Дніпро з півдня. Перебувайте в укриттях! Реактивний БпЛА повз Вільшану на Черкащині у напрямку Київщини
Реактивний БпЛА на Васильків з півдня
Реактивні БпЛА на Чернігівщині в р-ні. Добрянки курс південно-західний.
Реактивний БпЛА повз Війтівці на Хмельниччині на Тернопільщину
"Бандеролі" на Дніпро з півдня. Перебувайте в укриттях!
Реактивний БпЛА повз Вільшану на Черкащині у напрямку Київщини