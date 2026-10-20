Терор триває безперервно: де зараз загроза російських БпЛА
Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
Куди летять російські цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Ковель! Загроза застосування балістичного озброєння. Реактивний БпЛА курсом на Кременчук з півдня. Реактивний БпЛА курсом на Луцьк з півночі. Реактивні БпЛА через Рівненщину курсом на Волинь. Академмістечко. Реактивний БпЛА повз Київське водосховище курсом Вишгород/Київ. Реактивний БпЛА повз Київське водосховище курсом на захід. Реактивні БпЛА на півночі Житомирщини, курс західний. КАБи на Дніпропетровщину БпЛА курсом на Дніпро. Реактивний БпЛА повз Бровари курсом на Київ.
Ковель!
Загроза застосування балістичного озброєння.
Реактивний БпЛА курсом на Кременчук з півдня.
Реактивний БпЛА курсом на Луцьк з півночі.
Реактивні БпЛА через Рівненщину курсом на Волинь.
Академмістечко.
Реактивний БпЛА повз Київське водосховище курсом Вишгород/Київ.
Реактивний БпЛА повз Київське водосховище курсом на захід.
Реактивні БпЛА на півночі Житомирщини, курс західний.
КАБи на Дніпропетровщину
БпЛА курсом на Дніпро.
Реактивний БпЛА повз Бровари курсом на Київ.