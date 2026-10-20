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24 Канал Новини України Терор триває безперервно: де зараз загроза російських БпЛА
20 жовтня, 21:40
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Терор триває безперервно: де зараз загроза російських БпЛА

Софія Рожик

Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

Куди летять російські цілі?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

22:10, 20 жовтня

Ковель!

22:03, 20 жовтня

Загроза застосування балістичного озброєння.

22:02, 20 жовтня

Реактивний БпЛА курсом на Кременчук з півдня.

21:58, 20 жовтня

Реактивний БпЛА курсом на Луцьк з півночі.

21:56, 20 жовтня

Реактивні БпЛА через Рівненщину курсом на Волинь.

21:51, 20 жовтня

Академмістечко.

21:44, 20 жовтня

Реактивний БпЛА повз Київське водосховище курсом Вишгород/Київ.

21:42, 20 жовтня

Реактивний БпЛА повз Київське водосховище курсом на захід.

21:32, 20 жовтня

Реактивні БпЛА на півночі Житомирщини, курс західний.

20:56, 20 жовтня

КАБи на Дніпропетровщину

20:56, 20 жовтня

БпЛА курсом на Дніпро.

20:40, 20 жовтня

Реактивний БпЛА повз Бровари курсом на Київ.

 

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