Росія постійно тероризує безпілотниками, на Рівненщині – влучання: де зараз є небезпека
Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
Куди летять російські цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Київ: реактивний БПЛА на Видубичі. Київ: реактивний БпЛА над містом. У Шевченківському районі Києва, в середмісті столиці, уламки БпЛА впали на відкриту територію парковки. Пошкоджені авто, без загоряння. Київщина: реактивний БпЛА курсом на Велику Димерку. КАБи на Харківщину. Реактивний БпЛА з Черкащини у напрямку Київщини (Переяслав). Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід. КАБи на Сумщині Реактивний БпЛА повз Велику Димерку, курсом на Бровари/Київ. Реактивний БпЛА на Ромодан\Лубни на Полтавщині Київщина: реактивний БпЛА курсом на Велику Димерку з Чернігівщини Реактивний БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину (Очаків) Реактивний БпЛА на Козелець на Чернігівщині із північного сходу Чернігівщина: реактивні БпЛА в напрямку н.п.Холми, Березна,Славутич,Городня До 12 зросла кількість поранених через атаку росіян на Синельникове. 5 постраждалих у лікарні. Дві жінки та чоловік – у тяжкому стані. Їх зараз оперують. Після цього доправлять до обласної лікарні у Дніпрі. Дніпро: реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю Рівне: реактивний БпЛА в напрямку міста Рівненщина: реактивний БпЛА на Березне/Костопіль. Реактивний БпЛА над Харковом. Сумщина: БпЛА курсом на Боромлю. Київщина: реактивний БпЛА в районі Київського водосховища. Вінниччина: реактивний БпЛА на Пеньківку/Жмеринку. Рівненщина: реактивний БпЛА на Рокитне. Унаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт електропостачання на Чернігівщині. Знеструмлено близько 145 тисяч абонентів у Новгород-Сіверському, Ніжинському і Чернігівському районах, а також у місті Славутич. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Київщина: Вишневе БпЛА на Дніпро зі сходу. Київ: Деміївка/Голосіїв. Київщина: реактивний БпЛА на Вишгород. Реактивний БпЛА на Харків з півдня. Одещина: реактивний БпЛА повз Любашівку, курс північно-західний.
За попередньою інформацією, є один постраждалий.
Київ: реактивний БПЛА на Видубичі.
Київ: реактивний БпЛА над містом.
У Шевченківському районі Києва, в середмісті столиці, уламки БпЛА впали на відкриту територію парковки. Пошкоджені авто, без загоряння.
Київщина: реактивний БпЛА курсом на Велику Димерку.
КАБи на Харківщину.
Реактивний БпЛА з Черкащини у напрямку Київщини (Переяслав).
Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.
КАБи на Сумщині
Реактивний БпЛА повз Велику Димерку, курсом на Бровари/Київ.
Реактивний БпЛА на Ромодан\Лубни на Полтавщині
Київщина: реактивний БпЛА курсом на Велику Димерку з Чернігівщини
Реактивний БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину (Очаків)
Реактивний БпЛА на Козелець на Чернігівщині із північного сходу
Чернігівщина: реактивні БпЛА в напрямку н.п.Холми, Березна,Славутич,Городня
До 12 зросла кількість поранених через атаку росіян на Синельникове.
5 постраждалих у лікарні. Дві жінки та чоловік – у тяжкому стані. Їх зараз оперують. Після цього доправлять до обласної лікарні у Дніпрі.
Дніпро: реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня
Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю
Рівне: реактивний БпЛА в напрямку міста
Рівненщина: реактивний БпЛА на Березне/Костопіль.
Реактивний БпЛА над Харковом.
Сумщина: БпЛА курсом на Боромлю.
Київщина: реактивний БпЛА в районі Київського водосховища.
Вінниччина: реактивний БпЛА на Пеньківку/Жмеринку.
Рівненщина: реактивний БпЛА на Рокитне.
Унаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт електропостачання на Чернігівщині. Знеструмлено близько 145 тисяч абонентів у Новгород-Сіверському, Ніжинському і Чернігівському районах, а також у місті Славутич.
Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Київщина: Вишневе
БпЛА на Дніпро зі сходу.
Київ: Деміївка/Голосіїв.
Київщина: реактивний БпЛА на Вишгород.
Реактивний БпЛА на Харків з півдня.
Одещина: реактивний БпЛА повз Любашівку, курс північно-західний.