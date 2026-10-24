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24 Канал Новини України Росія постійно тероризує безпілотниками, на Рівненщині – влучання: де зараз є небезпека
24 жовтня, 21:23
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Росія постійно тероризує безпілотниками, на Рівненщині – влучання: де зараз є небезпека

Софія Рожик

Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

Куди летять російські цілі?  

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

22:10, 24 жовтня

Київ: реактивний БПЛА на Видубичі.

22:08, 24 жовтня

Київ: реактивний БпЛА над містом.

22:08, 24 жовтня

У Шевченківському районі Києва, в середмісті столиці, уламки БпЛА впали на відкриту територію парковки. Пошкоджені авто, без загоряння. 
За попередньою інформацією, є один постраждалий.

22:05, 24 жовтня

Київщина: реактивний БпЛА курсом на Велику Димерку.

22:00, 24 жовтня

КАБи на Харківщину.

21:58, 24 жовтня

Реактивний БпЛА з Черкащини у напрямку Київщини (Переяслав).

21:57, 24 жовтня

Реактивний БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на захід.

21:52, 24 жовтня

КАБи на Сумщині

21:52, 24 жовтня

Реактивний БпЛА повз Велику Димерку, курсом на Бровари/Київ.

21:46, 24 жовтня

Реактивний БпЛА на Ромодан\Лубни на Полтавщині

21:46, 24 жовтня

Київщина: реактивний БпЛА курсом на Велику Димерку з Чернігівщини

21:45, 24 жовтня

Реактивний БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину (Очаків)

21:43, 24 жовтня

Реактивний БпЛА на Козелець на Чернігівщині із північного сходу

21:35, 24 жовтня

Чернігівщина: реактивні БпЛА в напрямку н.п.Холми, Березна,Славутич,Городня

21:28, 24 жовтня

До 12 зросла кількість поранених через атаку росіян на Синельникове.

5 постраждалих у лікарні. Дві жінки та чоловік – у тяжкому стані. Їх зараз оперують. Після цього доправлять до обласної лікарні у Дніпрі.

21:27, 24 жовтня

Дніпро: реактивний БпЛА в напрямку міста з півдня

21:27, 24 жовтня

Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю

21:27, 24 жовтня

Рівне: реактивний БпЛА в напрямку міста

21:22, 24 жовтня

Рівненщина: реактивний БпЛА на Березне/Костопіль.

21:18, 24 жовтня

Реактивний БпЛА над Харковом.

21:17, 24 жовтня

Сумщина: БпЛА курсом на Боромлю.

21:16, 24 жовтня

Київщина: реактивний БпЛА в районі Київського водосховища.

21:16, 24 жовтня

Вінниччина: реактивний БпЛА на Пеньківку/Жмеринку.

21:15, 24 жовтня

Рівненщина: реактивний БпЛА на Рокитне.

21:07, 24 жовтня

21:05, 24 жовтня

Унаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт електропостачання на Чернігівщині. Знеструмлено близько 145 тисяч абонентів у Новгород-Сіверському, Ніжинському і Чернігівському районах, а також у місті Славутич.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

21:01, 24 жовтня

Київщина: Вишневе

21:00, 24 жовтня

БпЛА на Дніпро зі сходу.

21:00, 24 жовтня

Київ: Деміївка/Голосіїв.

20:54, 24 жовтня

Київщина: реактивний БпЛА на Вишгород.

20:53, 24 жовтня

Реактивний БпЛА на Харків з півдня.

20:52, 24 жовтня

Одещина: реактивний БпЛА повз Любашівку, курс північно-західний.

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