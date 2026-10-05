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24 Канал Новини України Безперервний терор триває, у Києві – тривога та вибухи: де зараз летять російські безпілотники
5 жовтня, 20:24
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Оновлено - 20:26, 5 жовтня

Безперервний терор триває, у Києві – тривога та вибухи: де зараз летять російські безпілотники

Софія Рожик

Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

Куди летять російські цілі? 

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

20:34, 05 жовтня

Реактивний БпЛА на Київщині, курс Біла Церква

20:29, 05 жовтня

Реактивний БпЛА на Черкащині, курс Київщина

20:26, 05 жовтня

Вибухи у Києві

20:25, 05 жовтня

Київ: реактивний БпЛА на Печерськ

20:24, 05 жовтня

Київ: реактивний БпЛА на Лук'янівку

20:23, 05 жовтня

Київ: реактивний БпЛА на Виноградар

20:22, 05 жовтня

Київ: реактивний БпЛА в напрямку міста

20:19, 05 жовтня

Реактивний БпЛА на Київщині, курс на н.п. Буча/Гостомель

20:15, 05 жовтня

Реактивний БпЛА на Черкащині, курс на н.п. Кам'янка

20:06, 05 жовтня

КАБи на Донеччину

20:00, 05 жовтня

КАБи на Чернігівщину

19:58, 05 жовтня

Реактивний БпЛА на Чернігівщині вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Київщини

19:57, 05 жовтня

Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

19:53, 05 жовтня

Реактивний БпЛА курсом на Полтавщину, н.п.Кобеляки

19:45, 05 жовтня

Одеса: реактивний БпЛА в напрямку міста

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