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24 Канал Новини України Російські дрони тероризують Україну без упину: де зараз загроза
5 листопада, 22:24
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Російські дрони тероризують Україну без упину: де зараз загроза

Софія Рожик

Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.

Куди летять російські цілі?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

22:28, 05 листопада

Київщина: Реактивний БпЛА курсом на Обухів.

22:25, 05 листопада

Реактивний БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Миколаївщину

22:21, 05 листопада

Біла Церква: реактивні БпЛА в напрямку міста зі сходу

22:17, 05 листопада

Харків: ударний БпЛА у напрямку міста

22:16, 05 листопада

Переяслав

22:14, 05 листопада

Київщина: реактивний БпЛА на Бориспіль

22:13, 05 листопада

Запоріжжя: реактивний БпЛА у напрямку міста

22:12, 05 листопада

Дніпро: реактивний БпЛА у напрямку міста

22:12, 05 листопада

Реактивні БпЛА на Київщині, курс Переяслав, Яготин

22:10, 05 листопада

Одещина: ударні БпЛА курсом на Затоку/Білгород Дністровський

22:08, 05 листопада

Полтава: реактивний БпЛА в напрямку міста

22:04, 05 листопада

Реактивний БпЛА на Черкашині, курс Сміла

22:03, 05 листопада

Реактивні БпЛА на Чернігівщині, курс Київщина (Згурівка)

22:00, 05 листопада

Запоріжжя: ударний БпЛА в напрямку міста

21:57, 05 листопада

Біла Церква: реактивні БпЛА в напрямку міста зі сходу

21:56, 05 листопада

Група реактивних БпЛА на Чернігівщині, повз Сновськ та Мену курс на південь

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