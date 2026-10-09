Росія б'є по Україні безпілотниками: які міста під прицілом
Армія країни-терористки продовжує безперервний терор безпілотниками. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку регіонів.
Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА.
Куди летять російські цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
Реактивний БпЛА на Київщині, курс Гостомель Реактивні БпЛА з Чорного моря в напрямку Миколаївщини Реактивний БпЛА на заході Полтавщини. н.п.Гребінка Дніпро: БпЛА в напрямку міста Радомишль Реактивний БпЛА на Житомирщині в напрямку Житомира Реактивний БпЛА на Житомирщині в напрямку Коростені Нова група реактивних БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Київщини Реактивний БпЛА на Миколаївщині, курс Нова Одеса Реактивний БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину Реактивний БпЛА на Київщині, повз Чорнобиль, курс західний Реактивний БпЛА на Миколаївщині, курс на Вознесенськ
Реактивний БпЛА на Київщині, курс Гостомель
Реактивні БпЛА з Чорного моря в напрямку Миколаївщини
Реактивний БпЛА на заході Полтавщини. н.п.Гребінка
Дніпро: БпЛА в напрямку міста
Радомишль
Реактивний БпЛА на Житомирщині в напрямку Житомира
Реактивний БпЛА на Житомирщині в напрямку Коростені
Нова група реактивних БпЛА на півночі Чернігівщини, курс вздовж кордону з Білоруссю в напрямку Київщини
Реактивний БпЛА на Миколаївщині, курс Нова Одеса
Реактивний БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину
Реактивний БпЛА на Київщині, повз Чорнобиль, курс західний
Реактивний БпЛА на Миколаївщині, курс на Вознесенськ