Карта України з відмежованим Кримом на сайті Олімпіади: у МЗС вже відреагували на ситуацію

22 липня 2021 , 17:10
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Джерело:

24 канал

На офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо кордони України зображені з відділеним Кримом. У МЗС запевнили, що вже з'ясовують ситуацію.

Карта України з відділеним Кримом виникла у спливаючому вікні Olympics Cheer Zone. Там між материковою частиною України і Кримом – межа.

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У МЗС з'ясовують ситуацію 

У коментарі 24 каналу прессекретар українського МЗС Олег Ніколенко розповів, що їм відомо про ситуацію. Наразі у відомстві розбираються.

МЗС доручило посольствам України у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації, – заявив Ніколенко.

Також у міністерстві запевнили, що наразі це єдина інформація щодо інциденту. 

Що відомо про карту України на сайті Олімпіади

  • На офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо зображені кордони України, де Крим відділений кордоном від материкової частини. Там є межа.
  • Це помітно у спливаючому вікні Olympics Cheer Zone при переході на сторінку, присвячену історії виступів України на Олімпіадах. 
  • До речі, Олімпійські ігри відбудуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня. Україну на Олімпіаді у Токіо представлятимуть 157 атлетів у 25 видах спорту.
Автор: Діана Квасневська