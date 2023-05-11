Це має вплив на Росію, – Подоляк про карту контрнаступу ЗСУ від El Mundo

Іспанське видання El Mundo опублікувало карту з планами нібито контрнаступу української армії. В Офісі Президента заявили, що план контрнаступу має різні сценарії й він точно не з’явиться у ЗМІ.

Про це 24 Каналу розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, ні El Mundo, ні жодне інше видання не матиме остаточного плану контрнаступу Збройних Сил України.

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План є лише у Генерального штабу

Він додав, що ситуація на фронті постійно змінюється і, відповідно, корегуються плани українських військових. Ми враховуємо переміщення підрозділів російської армії, які та куди ресурси вони спрямовують.

"Це все напрацьовується, як сценарії, саме в Генеральному штабі, а потім затверджується на Ставці, де ще раз обговорюється і вносяться корективи. І, безумовно, конкретний план, який буде охоплювати низку заходів на низці напрямків, буде затверджений буквально з годину на годину", – заявив Подоляк.

Радник глави ОПУ зазначив, що українська розвідка зараз володіє набагато кращими ресурсами та можливостями, ніж російська. Наш контрнаступ точно стане для них сюрпризом.

Росія прагне, щоб про Україну говорили менше

Подоляк вважає, що розмови про контрнаступ, у тому числі й публікація таких карт, має певний вплив на Росію. Наші вороги прагнуть, щоб у світі менше говорили з позиції, що буде робити Україна, а більше говорили про порядок денний, який важливий для них.

"Спокійно ставимось, працюємо, пояснюємо, постійно говоримо про те, що реальних сценарних планів ніхто, окрім Ставки, на якій це буде затверджено, не буде знати. Буде дуже обмежене коло військових, які будуть отримувати тільки свої безпосередні завдання від Генерального штабу", – додав він.

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