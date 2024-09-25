Біля Вугледара ситуація все важча: Світан пояснив, що може зупинити росіян

На всій лінії Східного фронту загострюється ситуація. Зокрема, російські війська з півдня й південного заходу намагаються перерізати логістику на Вугледар.

Деякі передові частини 40-ї бригади морської піхоти росіян вже заходили у східну частину місті, сказав 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Втім, Силам оборони вдалося їх звідти вибити.

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Як зупинити росіян біля Вугледара

Військовий експерт зазначив, що ще є близько 10 днів, щоб стабілізувати ситуацію у районі Вугледара. Зокрема, потрібно направити достатню кількість сил та засобів для підтримки бойової готовності українських військ у Вугледарі, та залучити більше касетних боєприпасів й FPV-дронів для протидії піхоті противника.

Ми можемо допомогти Вугледарському гарнізону утримати місто, але воно пов'язане з Кураховим. Відповідно потрібно посилювати весь Курахово-Вугледарський напрямок,

– мовив Світан.

Де наступають росіяни біля Вугледара / дивіться на карті

Не менш складна ситуація зараз й у районі Курахового. Там можливий тиск з напівоточенням, адже росіяни заходять з боку Українська, Красногорівки й Георгіївки.

Росіяни зараз використовують останні кілька тижнів сухої погоди. Ворог розуміє, що в осінньо-зимовий період не зможе просуватися як під час літньої кампанії,

– додав військовий експерт.

Тож окупанти залучають усі наявні резерви особового складу й особливо техніки. На деяких позиціях росіяни не використовували техніку, а зараз виводять практично всюди.

Зазначимо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав, що росіяни намагаються сформувати 3 напрямки наступу на Вугледар – південний, східний та північний. Згодом про це повідомила розвідка Великої Британії.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко заявив, що російська армія КАБами зруйнувала Вугледар.