Активізація є: до чого готуються росіяни на Запорізькому напрямку

У Нацгвардії повідомили, що російська армія готується до масштабного наступу в Запорізькій області. Ворог накопичується і перегруповується на цьому відрізку фронту.

Втім, напередодні керівник Центру протидії дезінформації сказав, що станом на 26 листопада інформація про наступ на Запоріжжя не відповідає дійсності. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що ж відбувається на Запорізькому напрямку та чому ЦПД говорить про російські фейки, які пов'язані з наступом, а в інформаційному середовищі з'являються заяви військових, які підтверджують, що щось може бути.

Важливо Чи вистачить Україні або Росії ресурсів на новий наступ у 2025 році

Ситуація на Запоріжжі

Ситуація на Запорізькому напрямку була ускладнена від початку листопада, коли ворог намагався сунути активними силами. Наразі цей відтинок фронту не зазнав якихось істотних змін. Адже командування Збройних Сил України вчасно відреагувало, залучивши додаткові сили.

Були вжиті всі заходи для того, щоб противник не мав успіхів. Якби цього не зробили, то росіяни вочевидь просунулися б у районі Гуляйполя та Оріхова,

– зазначив Мусієнко.

Зараз тактика полягає в тому, що російські війська залучають значну кількість піхотних груп, але чисельність самих груп невелика. Росіяни маневрують та промацують українську лінію оборони, намагаючися знайти слабкі місця та десь прорватися.

Де наступають росіяни на Запоріжжі: дивіться на карті

Те ж саме стосується Придніпровського напрямку, про який менше говорять, але кілька тижнів ворог накопичував певні сили на лівобережжі Херсонщини, веде активні бойові дії в районі островів та, ймовірно, планує якісь дії в напрямку правобережжя Херсонщини. Наші підрозділи контролюють ситуацію, аби ворог не мав успіху.

Зверніть увагу! Тиждень тому росіяни намагалися прорвати оборону на Запорізькому напрямку.

"На сьогодні за пріоритетністю активізації противника Запорізький напрямок не займає перших місць. Все ж таки ворог зосередив сили на Курахівсько-Покровському напрямку. На другому місці – Курщина, потім Куп'янсько – Лиманський напрямок й далі вже Південь, який використовується як відволікаючий удар з метою розтягування нашої лінії оборони", – мовив військовий експерт.

Кремль готує нові вкиди

Росія найближчим часом планує розпочати величезну кампанію, яка буде спрямована на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в державі. Насамперед Москва кидатиме в медіа, зокрема західні, повідомлення про те, що фронт сиплеться, а російські війська готуються до наступальних дій з метою виконання ультиматуму Владіміра Путіна щодо захоплення Запоріжжя і Херсона. Саме тому відбувається активізація на Півдні.

Вже була надзвичайно потужна інформаційна кампанія, мовляв, якби не Курська операція, то Україна боронилася ефективніше,

– зауважив Мусієнко.

Другим елементом цієї кампанії є паніка й дестабілізація ситуації, зокрема у внутрішньополітичному просторі України.

Будуть вкиди про те, що потрібно проводити вибори, влада нелегітимна й військове командування не виконує вказівки політичного керівництва. Це те, що Росія готує,

– додав військовий експерт.

Крім того, зараз буде дуже багато інтерпретацій слів президента з інтерв'ю для Sky News й під час візиту голови Європейської ради про те, що Україна готова до деокупації територій дипломатичним шляхом в межах кордонів 1991 року й для нас зараз ключовим є гарантії вступу й членства в НАТО та за таких умов теоретично Україна може розглянути сценарії припинення вогню.