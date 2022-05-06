Картину Марії Примаченко продали з аукціону за 500 тисяч доларів: гроші підуть на потреби ЗСУ

На аукціоні за 500 тисяч доларів продали картину української художниці Марії Примаченко "Квітки виросли коло четвертого енергоблоку".

Благодійний фонд Сергія Притули провів аукціон для допомоги Збройним Силам України.

Цікаво Історія художниці Марії Примаченко, яка підкорила Пабло Пікассо

У підсумку перемогу в аукціоні здобув учасник №35 – він запропонував за картину Марії Примаченко 500 тисяч доларів, коли стартова ціна була 5 тисяч доларів. Ці кошти підуть на допомогу Збройним Силам України.

Що відомо про картину

Марія Примаченко створила картину "Квітки виросли коло четвертого енергоблоку" у 1990 році.

Через російські війська у Київській області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалися картини талановитої художниці. Проте частину робіт вдалося врятувати місцевим жителям.

Картина "Квіти виросли коло четвертого блоку" належить до серії робіт, яку художниця присвятила Чорнобильській трагедії. Вона належала до сімейної колекції колекціонера Ігоря Понамарчука та історика мистецтва Дар’ї Добріян. Жінка зазначила, що їх сім’я ніколи б не продавала цей твір, якби не війна.

Аукціон підтримала й родина Примаченко, яка відмовилася від роялті з продажу полотна на користь української армії.

Що відомо про порятунок картин Марія Примаченко від російських окупантів

На четвертий день повномасштабної війни російські окупанти знищили музей із картинами Марії Примаченко. Проте згодом виявилося, що місцеві жителі Іванкова, що на Київщині, ризикуючи життям, врятували частину робіт талановитої української мисткині. Вони вирішили заховати її роботи.

Може бути цікаво – оборонці на "Азовсталі" співають патріотичні пісні: дивитися відео